Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev değişimi

İstanbul Emniyeti’nde yapılan atamalar kapsamında görevlendirilen emniyet müdürleri yeni görevlerine tek tek başladı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatları doğrultusunda yapılan atamalarla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’nde de yeni bir dönem başladı.

2024 yılından beri Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Emniyet Müdürü Hakan Öztürk, görev süresi boyunca birçok önemli operasyona imza attı. Son iki yılda işlenen cinayetlerde faili meçhul dosya bırakmayan Öztürk, komiser olarak başladığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yıllar sonra müdür olarak dönmüştü.

Görev süresi boyunca geçmişte çözülemeyen faili meçhul cinayetler, gasp çeteleri ve birçok önemli olayın aydınlatılmasını sağlayan birimleri yöneten Öztürk, bu başarılı görevin ardından İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Yerine ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yabancı olmayan bir isim getirildi.

KOMİSER OLARAK BAŞLADIĞI YERE MÜDÜR OLDU

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan atamalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Taşçı getirildi. Teşkilat içinde yakından tanınan Taşçı, yıllar önce ilk görev yeri olan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde komiser olarak mesleğe başladı. Çok sayıda hırsızlık çetesine yönelik operasyonlarda görev alan Taşçı, daha sonra Cinayet Büro Amirliği’nde çalıştı. Ardından yeniden Hırsızlık Büro Amirliği’nde büro amiri olarak görev yapan Taşçı, görev yaptığı süre boyunca çok sayıda önemli olayın aydınlatılmasında rol oynadı.

Daha sonra Bitlis’e tayini çıkan Taşçı, Bitlis Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olmasının ardından İstanbul’a dönen Taşçı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevin ardından Taşçı, komiser olarak başladığı ilk görev yeri olan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bu kez müdür olarak geldi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Hakan Öztürk de tıpkı Taşçı gibi komiser olarak ilk görevine Asayiş Şube Müdürlüğü’nde başlamış, yıllar sonra aynı birime müdür olarak dönmüştü.

MEHMET ALİ TAŞÇI MAKAMI DEVRALDI

Geçmişleri birbirine benzeyen bu iki başarılı emniyet müdürü arasında bugün devir teslim töreni yapıldı. Asayiş Şube Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Taşçı makamı devraldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Hakan Öztürk ise yeni Asayiş Şube Müdürü Mehmet Ali Taşçı’yı Asayiş Şube Müdürlüğü’nün kapısında çiçekle karşıladı ve makamını devretti. Büro amirleri ve bazı personellerin de katıldığı devir teslim töreninde samimi görüntüler ortaya çıktı. Devir teslim sırasında çekilen fotoğraflar İstanbul Emniyeti’ndeki birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi. İki başarılı emniyet müdürü de birbirlerine yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.