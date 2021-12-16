AHMET KIVANÇ'IN SON TAHMİNLRİ

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında sona gelindi. İlk üç toplantıdaki görüşmelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri, üç önemli konuda uzlaşma sağladı. Bunlardan birincisi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in asgari ücret görüşmeleri başlamadan önceki çağrılarında da yer alan sosyal güvenlik işçi priminde 5 puanlık indirim yapılması. İkincisi gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkartılması. Üçüncüsü de işverene sendikalı işletmelerde asgari ücretin yüzde 6’sı, diğer işletmelerde ise yüzde 3’ü oranında destek sağlanması.

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NET ASGARİ ÜCRETİN 4 BİN LİRAYA ÇIKMASI, BRÜT ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 42 ORANINDA ARTMASI ANLAMINA GELİYOR

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor.

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkartılması halinde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 lira artarak 6 bin liraya ulaşacak.

Kaldı ki net asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkabileceği beklentileri de bulunuyor.

İşçi ve işveren sendikalarının üç konuda sağladığı uzlaşma bu noktada önem taşıyor. İşçinin eline geçen net ücret olabildiğince yükseltilirken, işletmelerin maliyet artışlarının mümkün olduğunca makul seviyede tutulması gerektiği konusunda işçi sendikaları da hemfikir.