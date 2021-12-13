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Haberler Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı ertelendi mi?
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Asgari ücrette kritik gün

2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği resmi süreç devam ediyor. Tarafların bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Yapılan 3 toplantıda mutabakata varılamamıştı. 9 Aralık'ta yapılan üçüncü toplantı enflasyon rakamları nedeniyle kilitlenmişti. TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını söyledi

Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı ertelendi mi?
HABERTURK.COM

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları etkileyen yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Tarafların bugün son kez bir araya gelmesi bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılı asgari ücretini belirlemek üzere dördüncü ve son kez bir araya gelmesi bekleniyor. Komisyon 1,7 ve 9 Aralık'ta toplanmış, taraflar yapılan 3 toplantıda zam konusunda mutabakata varamamıştı. Üçüncü toplantı enflasyon rakamları nedeniyle kilitlenmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etmiş, yaşanan enflasyonu ve büyümeden payı dikkate alan asgari ücret beklediğini açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını kaydetti.

3 KONUDA MUTABAKATA VARILDI

Görüşmelerde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.

TÜİK TUTAR AÇIKLAMADI


Öte yandan TÜİK bu yıl asgari geçim tutarı açıklamadı. Komisyon, Hacettepe Üniversitesi'nin bir işçinin günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yaptı.

HAFİF İŞTE 2.979, AĞIR İŞTE 3.567 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu.

ASGARİ GEÇİMİ TİSK 3.100, TÜRK-İŞ 3.900 TL HESAPLADI

TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngördü.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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