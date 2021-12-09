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Asgari ücrette üçüncü toplantı yapıldı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı yapıldı. Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngörüyor." dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef henüz gideremedik" şeklinde konuştu

Son dakika: Asgari ücrette üçüncü toplantı yapıldı
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) evsahipliğinde gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngörüyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:

- İkinci toplantıda TÜİK'ten her sene Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı verileri paylaşıyordu. Bugün komisyon olarak hesabı burada yaptık. Yaptığımız hesapta Hacettepe verilerinden verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK arasında itirazlar var. Türk-İş rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha fazklı ücretler belirliyoruz. TİSK Türkiye'de işçiler sadece ağır işçi çalışmıyor Türkiye ortalamasının alınması gerekli diyor.

- Belli hesaplar yaptık, eski formüle göre asgari geçim tutarı 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş 3 bin 900'ün altına düşmez dedi. Bu Hacettepe beslenme kalıplarına göre yaptığımız bir parametre. Asgari ücret bu komisyonun kararına göre belirlenecek. Bu toplantıda özellikle çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının bazı konularda mutabık bazı konularda farklı görüşleri oldu

Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef henüz gideremedik" şeklinde konuştu.

Toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ümit ediyorum en kısa zamanda bu süreci olumlu, güzel bir şekilde tamamlarız. Çok pozitif bir iklimle geçiyor toplantılar. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur." açıklamasında bulundu

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?


Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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