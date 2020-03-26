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Asgari ücret desteği nedir? Asgari ücret desteği şartları nelerdir 2020

Asgari ücret desteği nedir? Milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bakan Selçuk 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini duyurdu. Peki, asgari ücret desteği kimlere verilecek? Şartları nelerdir? İşte detaylar...

Asgari ücret desteği

Asgari ücret desteği milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini duyurdu. İşte, asgari ücret desteği ile ilgili merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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