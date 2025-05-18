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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aslanlar'dan şampiyonluk sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Aslanlar'dan şampiyonluk sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı oyuncular, şampiyonluk sonrası konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 21:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:46
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup edip şampiyon olan Galatasaray'da futbolcular, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

        2

        VICTOR OSIMHEN: TARİHE GEÇMEK MUHTEŞEM

        Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum.

        3

        MAURO ICARDI: KEYFİNİ ÇIKARMA ZAMANI!

        Çok mutluyuz. Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık. Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız.

        4

        DAVINSON SANCHEZ: KESİNLİKLE HAK ETTİK!

        Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz.

        5

        MARIO LEMINA: YARDIMCI OLABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

        Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum.

        6

        ABDÜLKERİM BARDAKCI: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

        16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum.

        7

        EREN ELMALI: ÇOK EMEK VERDİK

        Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler.

        8

        GABRIEL SARA: EN MUTLU SEZONUMDU

        Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz.

        9

        BARIŞ ALPER YILMAZ: KOLAY OLMADI

        Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz. Hep galibiyet alıyoruz ama dışarda farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Mutluyuz, benim de üçüncü şampiyonluğum oldu. Zaman çok hızlı geçti, kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık, çok mutluyum. Herkesin katkısı var. Hayırlı ve uğurlu olsun.

        10

        METEHAN BALTACI: ARTIK HEDEF 26!

        Sonuna kadar hak ettik. Gerçek 5. yıldızı taktık, çok mutluyuz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de altyapısında yetiştiğim kulüpte ikinci kupamı kazanıyorum. Artık hedef 26, yolumuza devam edeceğiz.

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