        Asllani'nin hedefi Beşiktaş'ta kalıcı olmak! - Beşiktaş Haberleri

        Asllani'nin hedefi kalıcı olmak!

        Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 19.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:02
        Asllani'nin hedefi kalıcı olmak!
        Beşiktaş'ın ara transferde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, ülkesi Arnavutluk basınına konuştu.

        Kiralık olarak Beşiktaş’a geldiğini hatırlatan Arnavut orta saha, hedefinin kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

        "ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

        "Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” ifadelerini kullanan Asllani, camianın büyüklüğüne dikkat çekti.

        Siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan genç futbolcu, “Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp.” dedi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın’ın beklentilerinin farkında olduğunu belirten Asllani, “Sergen Yalçın’ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum.” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

