Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, asgari ücrete 5 puanlık refah payı eklendiğini anımsatarak, yeni rakamın çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Dar gelirlilerin ücretlerine yapılan artışların doğrudan ekonomiye geri döneceğine işaret eden Özdebir, "İşçilerimiz bu artışı hak etmiştir. Onların refah seviyelerini artırmak hem devletimizin hem de işverenlerimizin görevidir. Daha mutlu çalışanlarımızla daha huzurlu bir iş hayatı ve daha verimli bir ülke olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yüzde 26,05 artışla net 2 bin 20 liraya yükseltilen asgari ücret rakamını olumlu karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün açıkladığı istihdam destekleri başta olmak üzere, elektrik ve doğal gaz indirimleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 2019 yılında 12 ay devam edecek asgari ücret desteği ve 51 ilde 6 puanlık SGK teşviki ile ilk kez işe alınacakların vergi ve SGK desteklerinin sürdürülecek olması, işverenlerimize gelecek yıl da önemli katkı sağlayacaktır. Elektrik ve doğal gaz indirimleri de vatandaşın alım gücünü artırarak piyasada beklenen canlanmaya önemli bir destek olacaktır."

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: DESTEK TUTARI YENİDEN BELİRLENMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kayıt dışılığın artmaması, istihdamın daralmaması ve rekabet gücünü korunabilmesi için, asgari ücrette uygulanan teşvik priminin, sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

Asgari ücret prim desteği devreye alınırken, 100 lira olan destek tutarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve bu teşvikin tüm çalışanlara uygulanması çok yararlı olacaktır.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019´da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamasının da çok önemli bir müjde olduğunu söyledi ve ekledi:



Net asgari ücrette yüzde 26´lık artışla, çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olması çok olumludur. Bununla birlikte, KOBİ´lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda korunması, reel sektörün çarklarının hızlanarak dönmesi de hayatidir. Hem emekçi mağdur edilmemeli, hem de işveren işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır.



İstihdam noktasında işverene her zaman hassasiyetle yaklaşan hükümetimizin, bu kritik süreçte de işvereni destekleyeceğinden şüphemiz yok.



2016, 2017 ve 2018 yılı Eylül ayına kadar uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret SGK prim desteği 2019´da devreye alınırken, bu desteğin ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi önemli bir güç verecektir.



Diğer yandan hem kayıt dışılığın artmaması hem istihdamın daralmaması hem de rekabet gücümüzü koruyabilmek için, asgari ücrette uygulanan bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil tüm çalışanlara uygulanmasını talep ediyoruz.

MÜSİAD: İŞVEREN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni asgari ücrete ilişkin, "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan, bununla birlikte asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını aktararak, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükumetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ise "Bu zam 2019´da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır" dedi.

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