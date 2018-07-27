ASUS ROG, PG27UQ ile dünyada ilk defa 4K HDR deneyimini oyuncu monitörlerine taşıyor. 27 inç boyuta, 3840x2160 (UHD) çözünürlüğe ve hız aşırtma özelliği ile 144Hz tazeleme oranına sahip olan ROG Swift PG27UQ, NVIDIA G-SYNC teknolojisiyle kullanıcılarını akıcı bir oyun deneyimiyle buluşturmayı hedefliyor.
NVIDIA G-SYNC teknolojisi
ROG Swift PG27UQ, geleneksel monitörlerle kıyaslandığında, insan gözünün görebildiği netliğe en yakın kaliteyi ve renk aralığını sunan NVIDIA G-SYNC HDR teknolojisinden güç alıyor ve standart monitörlerin çok üstünde olan 1000cd/m2 tepe parlaklık derecesi ile görüntü kalitesi sunuyor.
144Hz tazeleme yenileme hızıyla 4K UHD görüntü kalitesi
4K UHD (3840x2160) içerikleri 144Hz tazeleme hızıyla sunan ilk oyuncu monitörü ROG Swift PG27UQ, NVIDIA’nın G-SYNC teknolojisiyle birlikte oyunculara pürüzsüz bir görüntü kalitesi sunarken üst seviyede detaylarla oyuncuların oyun keyiflerine yeni bir boyut katıyor.
G-SYNC teknolojisi sayesinde ekranda yırtılma veya bölünme gibi sorunlardan yazılımsal çözümlerde olduğu gibi herhangi bir performans kaybı olmadan arınan monitör, 384 noktadan dinamik olarak kontrol edilen LED arka ışıklarıyla karanlık sahnelerin daha zengin ve doğal görünmesi için yüksek kontrast sunuyor.
Her bir modeli özel olarak 3.0’dan az bir ∆E (Delta-E) renk farkı değeri sunacak şekilde kalibre edilen monitör, Quantum Dot teknolojisi ve IPS ekranıyla daha parlak görüntü sunarken DCI-P3 renk aralığı standardının yüzde 97’sini ve AdobeRGB renk aralığının da yüzde 99’unu kapsayarak daha gerçekçi renkler ve geniş görüntüleme açısı sunuyor.
Dünyanın ilk DisplayHDR 1000 sertifikalı oyuncu monitörü
ROG Swift PG27UQ aynı zamanda profesyoneller, içerik üreticileri ve genel kullanıcılar için parlaklık, renk aralığı ve bit derinliği gibi HDR kalitesini belirleyen kriterleri inceleyen DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ilk oyuncu monitörü olma özelliğine de sahip.
Ortam ışığını algılayabilen ROG Swift PG27UQ, parlaklık seviyesini buna göre ayarlayarak oyunculara göz yormayan, uzun süreli oyun keyfi sunuyor. Ek olarak ergonomik tasarımıyla döndürülebilen, yan yatırılabilen ve boyu ayarlanabilen monitör, kullanıcılara yüksek konfor imkânı sağlıyor.
Oyuncular aynı zamanda ROG Swift PG27UQ’nun 4K HDR panelinden yine bu özellikleri destekleyen oyun konsolu ve yayın cihazlarını kullanarak faydalanabiliyor. ROG Swift PG27UQ, ağustos ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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