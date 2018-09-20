Asus, iki güne kadar pil ömrü sunan, çift arka kameralı ve çift SIM kart destekli ZenFone Max Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. Sekiz çekirdekli yeni nesil Snapdragon 636 işlemcisi ve yüksek kapasiteli 5000 mAh pili sayesinde tek şarjla uzun süre kullanım sağlayan ZenFone Max Pro, saf Android deneyimi sunmak için Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Yenilenen kullanıcı ara yüzüyle üretkenliği artırılan telefonun yüz tanıma özelliği, ekrana bakarak telefon kilidini açma imkanı tanırken, cihazın arkasında yer alan parmak okuyucusu da telefonu tek dokunuşla kullanıma hazır hale getiriyor.

TEK ŞARJLA 20 SAATE KADAR VİDEO

Hafif metal gövdesi ve kenarsız, tam görünümlü tasarıma sahip olan ZenFone Max Pro ile kullanıcılar, iki ayrı uygulamayı yan yana çalıştırıp, aynı anda birden fazla görevi yürütebiliyor. Tek şarjla 20 saate kadar online video izleme imkanı veren akıllı telefon, oyun severler içi ise 10 saate varan kesintisiz oyun deneyimi sunuyor.

Asus ZenFone Max Pro, 20 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada.com üzerinden 2.399 TL fiyat etiketiyle ön satışa sunulacak, cihaz sonrasında ise 2.699 TL’den piyasada olacak.

ASUS ZENFONE MAX PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

- Ekran: 6 inç, Full HD + (2160 x 1080)

- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (1,8 GHz 8 çekirdeli işlemci)

- RAM: 4GB

- Depolama: 64 GB

- Arka kamera: 13 MP / 5 MP

- Ön kamera: 8 MP

- Batarya: 5.000 mAh

- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Saf Android deneyimi)

- Diğer Özellikler: Çift SIM kart desteği(Üçlü yuva, 2TB a kadar yukseltilebilir) 2.5D eğimli ekran, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, NXP akıllı amfiye sahip hoparlör

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