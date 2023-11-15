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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı ve yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu Atatürk filminin 2. kısmı ile ilgili artık heyecan dorukta. Sinemanın ardından televizyon ekranlarında da boy gösterecek filmle ilgili en çok merak edilen soruları bir araya getirdik...