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Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, bir sonraki lig maçlarını ise bir kırmızı kartla tamamladı. 2016-2017'de 3 defa sarı kartla cezalandırılan Kanadalı isim, geçen sezon ise bir kırmızı ve 4 sarı kart gördü.