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Haberler Futbol İspanya Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınl
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Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona, bu akşam 8. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele ile ilgili en çok merak edilen Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınl

Atletico Madrid Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya La Liga 8. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...

A.MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao Barcelona maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Simón; Capa, Núñez, Balenziaga, Lekue; Ibai, Vesga, López, Morcillo; Sancet, Villalibre

Barcelona : Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Kondogbia, Koke, Marcos Llorente; Correa, Luis Suárez

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