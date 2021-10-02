Atletico Madrid Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya La Liga 8. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...
A.MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao Barcelona maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Simón; Capa, Núñez, Balenziaga, Lekue; Ibai, Vesga, López, Morcillo; Sancet, Villalibre
Barcelona : Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Kondogbia, Koke, Marcos Llorente; Correa, Luis Suárez
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