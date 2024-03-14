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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Inter: 2-1 (3-2 pen.) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid-Inter: 2-1 (3-2 pen.) | MAÇ SONUCU

        Atletico Madrid, normal süresi ve uzatmaları 2-1 sona eren Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter'i penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 01:52 Güncelleme: 14.03.2024 - 01:52
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        A.Madrid penaltılarla çeyrek finalde!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter, Civitas Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Penaltılara taşınan mücadelede rakibine üstünlük kuran Atletico Madrid, çeyrek final biletini kaptı.

        Milano'daki ilk maçı Inter 1-0 kazanırken, Madrid'deki rövanş mücadelesi ise 2-1 Atletico Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

        Inter 33'te Federico Dimarco ile öne geçerken, Atletico bu gole 35'te Girezmann ve 87'de Memphis Depay ile yanıt verdi.

        Atletico Madrid'in 2-1 galibiyetiyle sona eren mücadele önce uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına taşındı.

        Penaltılarda İtalyan devine 3-2'lik üstünlük kuran Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

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