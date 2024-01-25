Atletico Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid bu akşam evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Simeone'nin öğrencileri, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid'i eledi. 'Atletico Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda olacak, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın kanalı...
İspanya Kral Kupası Çeyrek Final heyecanı sürüyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi futbolseverler için "Atletico Madrid-Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...
SEVİLLA TOPARLANMAK ZORUNDA
La Liga'daki kötü gidişatını bir türlü toparlayamayan Sevilla, ligde 17. sırada bulunuyor. Teknik direktör Quique Sánchez Flores, bu turu geçip ligdeki kötü gidişatı unutturmayı planlıyor.
Kırmızı-beyazlılar sakatlık ve sarı kart cezası nedeniyle kadrosundaki 7 oyuncudan faydalanamayacak.
ATLETİCO MADRİD-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Jesus Manzano yönetecek.
İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesi saat TSİ 23.00'te başlayacak.