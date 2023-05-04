"GOL ATTIĞINDA AĞLIYORUM"

"Oğlum bir gol attığında, bir de bu galibiyet golü olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa."