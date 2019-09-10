Bu sadece bir antrenman!

Lige istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, Gazişehir maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı da ilk 11'de değişikliklere gidecek. Yeni gelen transferlerle birlikte kadroda revizyona gitmeyi planlayan Avcı, Arsenal'den gelen Mohamed Elneny’nin idmanlarda gösterdiği performanstan memnun kaldı. Mısırlı yıldızın takıma çabuk adapte olduğunu gözlemleyen Avcı'nın Elneny’ye Gazişehir maçında ilk on birde görev vermesi bekleniyor. Avcı'nın bir diğer yeni transfer Diaby konusunda ise şimdilik kararsız olduğu kaydedildi.