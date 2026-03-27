        Avrupa Birliği, e-ticareti de kapsayan yeni gümrük reformunda uzlaştı

        Avrupa Birliği, e-ticareti de kapsayan yeni gümrük reformunda uzlaştı

        AB kurumları, çevrimiçi platformlara yeni sorumluluklar getiren ve ortak bir gümrük otoritesi kurulmasını içeren reform paketinde anlaşmaya vardı. Yeni sistemle gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi ve denetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        AB'den gümrükte kapsamlı reform

        Avrupa Birliği (AB) kurumları, çevrim içi platformlara ilave sorumluluklar getirilmesini ve yeni bir gümrük otoritesi kurulmasını içeren reform paketinde anlaşma sağladı.

        AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında AB Gümrük Birliği çerçevesini yenilemek üzere yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı.

        Açıklamada, yapılacak yeniliklerle Avrupa gümrüklerinin uluslararası ticaretin hızla değişen yapısına uyumlu hale geleceğine işaret edilerek, “1968’den bu yana gümrük kurallarında yapılan en kapsamlı reform olan bu düzenleme, e-ticaret için yeni önlemler getirmekte ve prosedürleri basitleştirip verimliliği artıran modern, veri odaklı bir gümrük yapısını hayata geçirmektedir.” ifadesi kullanıldı.

        Mevcut durumda gümrük otoritelerinin düşük değerli e-ticaret ithalatlarında artış, güvensiz ürünler ve dolandırıcılık riskinin yükselmesi, değişen jeopolitik ticaret dinamikleri ile organize suç ve kaçakçılık tehditleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu anımsatılan açıklamada, gümrüklerin Tek Pazarın ve vatandaşların güvenliğini sağlamak açısından kritik rol oynadığı kaydedildi.

        Açıklamada, “Reformun merkezinde, Fransa’nın Lille şehrinde kurulacak yeni bir AB ajansı olan AB Gümrük Otoritesi yer almaktadır. Bu kurum, 27 üye devlet genelinde gümrük işlemlerini koordine ve modernize edecek.” bilgisine yer verildi.

        Faaliyete 2027’de başlaması planlanan AB Gümrük Otoritesi’nin bilgi paylaşımını kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, kurumun AB düzeyinde gümrük mevzuatının uyumunu güçlendireceği, gümrük dolandırıcılığının tespitini ve önlenmesini geliştireceği bildirildi.

        GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN TEK BİR DİJİTAL PLATFORM

        Açıklamada, AB Gümrük Otoritesi’nin AB Gümrük Veri Merkezi’ni yöneteceği, bu merkezin AB genelindeki tüm gümrük işlemleri için tek bir dijital platform olacağı, işletmelerin verilerini yalnızca bir kez sunabileceği, böylece farklı ulusal sistemlerle uğraşma zorunluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

        Reformun güvenilir tüccarlar için çerçeveyi güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, kurallara uyum düzeyi yüksek işletmelerin daha basit işlemler ve daha az kontrol avantajından yararlanacağı, böylece gümrüklerin yüksek riskli gönderilere odaklanacağı kaydedildi.

        İŞLEM ÜCRETİ GETİRİLECEK

        Açıklamada, reformun e-ticaretteki hızlı büyümeye yanıt olarak çeşitli hedefli önlemler getirdiğine dikkat çekilerek, “Gümrük idarelerinin artan maliyetlerini karşılamak için ithal edilen ürünlere işlem ücreti getirilecektir. Bu ücret, malların serbest dolaşıma sokulması için gerekli bilgi teknolojileri sistemleri, iş gücü, veri kontrolü ve risk analizleri gibi maliyetlere dayanacak ve en geç 1 Kasım 2026’ya kadar yürürlüğe girecektir.” değerlendirmesi yapıldı.

        PLATFORMLARIN SORUMLULUĞU ARTIYOR

        Yeni sistemde e-ticaret işletmelerine daha fazla sorumluluk getirileceğine işaret edilen açıklamada, “Online platformlar ve satıcılar, satış gerçekleşir gerçekleşmez bilgileri Gümrük Veri Merkezi’ne bildirecek. Böylece gümrükler, ürünler sınırlara ulaşmadan önce önlem alabilecek. Bu işletmeler, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamakla yükümlü olacak. Sistematik uyumsuzluk durumunda cezalar uygulanacak.” ifadeleri kullanıldı.

        Yeni gümrük mevzuatının, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından 12 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Yeni sistemde, AB ülkelerine satış yapan çevrim içi platformlar ithalatçı olarak kabul edilecek ve gümrük vergileri ile ürün güvenliğinden sorumlu tutulacak. AB kurallarını ihlal eden platformlara ve şirketlere para cezaları uygulanacak.

        Mevcut durumda, AB dış ülkelerinden yapılan 150 Euro altındaki ürün gönderileri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

        Daha önce geçici önlem olarak AB ülkeleri, 1 Temmuz 2026’dan itibaren dış ülkelerden internetten yapılan 150 Euro'nun altındaki siparişlerden 3 Euro'luk gümrük vergisi almaya karar vermişti.

        1 KASIM'DAN İTİBAREN EK İŞLEM ÜCRETİ ALINACAK

        Son kararla birlikte 1 Kasım’dan itibaren belirlenecek ek bir işlem ücreti alınmaya başlanacak.

        AB ülkelerine 2025 yılında 5,9 milyar düşük değerli ürün doğrudan tüketicilere gönderilirken, bunun yüzde 90’ından fazlası Çin’den kaynaklandı.

        AB, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin’de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail'den Tahran'a geniş çaplı hava harekatı

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere karşı başlatılan geniş çaplı bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?