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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları ABD'deki tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları ABD'deki tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, ABD'deki tarım dışı istihdam verisi sonrası günü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 23:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:22
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        Avrupa borsaları ABD'deki tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüşle kapandı
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        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,84 değer kaybederek 511,5 puan oldu.

        Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 7.431,04 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 gerileyerek 35.090,23 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 azalarak 8.248,49 puana indi.

        Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 20.214,79 puana geriledi.

        Avro/dolar paritesi TSİ 21.06 itibarıyla yüzde 0,592 düşüşle 1,024 seviyesinde bulunuyor.

        Küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunurken, bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve işsizlik yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

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        Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının dirençli kaldığına işaret eden verilerin, Fed'e faiz indirimlerine temkinli yaklaşması için alan sağladığını belirtti.

        Avrupa borsaları da ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin ardından günü negatif seyirle tamamladı.

        ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından, Avro Bölgesi'nde kamu tahvil getirisi son ayların en yüksek seviyesini gördü. Almanya'da 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz 2024'ten beri görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

        İngiltere'de ise kamu tahvillerine ilişkin hafta boyu süren tahvil paniği yatırımların odağında bulunuyordu.

        İngiltere Borç Yönetim Ofisinin hafta başındaki 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık borçlanma maliyetleri de 2008 finansal krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

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