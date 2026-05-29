Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9017 %0,09
        EURO 53,5936 %0,27
        GRAM ALTIN 6.740,06 %1,64
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,93 %0,31
        BITCOIN 74.104,00 %0,85
        GBP/TRY 61,8722 %0,31
        EUR/USD 1,1670 %0,16
        BRENT 91,91 %-1,92
        ÇEYREK ALTIN 11.020,00 %1,64
        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

        Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

        Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

        Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artarak 626 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 25.104,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 50.036,75 puana çıktı.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 düşerek 10.409,28 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak 8.183,34 puana indi.

        Avro/dolar paritesi, TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,167 seviyesinden işlem gördü.

        Avrupa piyasaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik haberlere odaklandı.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde, nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu açıkladı.

        AB’nin en büyük 6 ekonomisinin, sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi.

        AB Komisyonu, Çin'den ithalatın Avrupa sanayisi üzerindeki etkilerine karşı daha güçlü tedbirler geliştirmeye hazırlanırken, mevcut AB-Çin ticaret ve yatırım ilişkisinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hangi kentler için yağış alarmı verildi?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıkları anlattı. İşte yurtta hava durumu...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi