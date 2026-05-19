Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.029,54 %-2,35
        DOLAR 45,5777 %0,00
        EURO 53,0585 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.664,13 %-0,41
        FAİZ 43,50 %2,67
        GÜMÜŞ GRAM 111,35 %-2,21
        BITCOIN 77.209,00 %0,46
        GBP/TRY 61,1267 %-0,16
        EUR/USD 1,1636 %-0,17
        BRENT 110,51 %-1,42
        ÇEYREK ALTIN 10.895,85 %-0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

        Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

        Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasının ardından pozitif seyrederken dünya genelinde yükselen tahvil faizleri ve enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

        Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 613 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.380 puanda seyrediyor.

        Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanımıyla 24.444 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 48.735 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.024 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 17.808 puanda bulunuyor.

        Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasının ardından Avrupa borsaları pozitif seyrediyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler yakından takip ediliyor. İngiltere'de işsizlik oranı ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi.

        Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasındaki oğlu C.B. (12) ile diğer sürücü Bilal Ç. (26) yaralandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı