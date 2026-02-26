Avrupa'da kura heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Galatasaray'ın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurası, TSİ 14.00'te çekilecek.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

Fenerbahçe'nin ilk maçı 3-0 kaybettiği eşleşmede Nottingham Forest'ı elemesi halinde katılacağı Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe'nin de yer aldığı play-off turunda bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan diğer 8 takım belirlenecek.