Avrupa'da satılan her 5 araçtan 1'i elektrikli oldu

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları ocakta, 2025'in aynı ayına göre yüzde 3.9 azalarak 799 bin 625 oldu.

Ocak ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 38.6'sı hibrit, yüzde 22'si benzinli, yüzde 19.3'ü elektrikli, yüzde 9.8'i plug-in hibrit, yüzde 8.1'i dizel ve yüzde 2.2'si de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, Ocakta yıllık bazda yüzde 24.2 artarak 154 bin 230'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit, modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 67.7'yi buldu.

Yeni otomobil satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya ve Fransa’da yüzde 6.6 azalırken İspanya'da yüzde 1.1 ve İtalya'da yüzde 6.2 arttı.

Otomotiv üreticilerine göre ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 219 bin 708 araçla Volkswagen Grubu yaptı.​​​​​​​

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 145 bin 750 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 75 bin 243 yeni otomobille üçüncü oldu.