Avrupa'da satılan her 5 araçtan 1'i elektrikli oldu
Avrupa Birliği'ndeki (AB) otomobil satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 3.9 gerileyerek 799 bin 625 adede düştü. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, elektrikli otomobil satışları, Ocakta yıllık bazda yüzde 24.2 artarak 154 bin 230'a ulaştı. Satılan araçların yüzde 19.3'ünün elektrikli olması da dikkat çekti
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları ocakta, 2025'in aynı ayına göre yüzde 3.9 azalarak 799 bin 625 oldu.
Ocak ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 38.6'sı hibrit, yüzde 22'si benzinli, yüzde 19.3'ü elektrikli, yüzde 9.8'i plug-in hibrit, yüzde 8.1'i dizel ve yüzde 2.2'si de diğer yakıt türlerinde oldu.
Elektrikli otomobil satışları, Ocakta yıllık bazda yüzde 24.2 artarak 154 bin 230'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit, modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 67.7'yi buldu.
Yeni otomobil satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya ve Fransa’da yüzde 6.6 azalırken İspanya'da yüzde 1.1 ve İtalya'da yüzde 6.2 arttı.
Otomotiv üreticilerine göre ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 219 bin 708 araçla Volkswagen Grubu yaptı.
Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 145 bin 750 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 75 bin 243 yeni otomobille üçüncü oldu.
TESLA SATIŞLARI 13 AYDIR ARALIKSIZ DÜŞÜYOR
Tesla'nın ise AB ülkelerindeki otomobil satışları geçen ay da gerileyerek düşüş trendini 13'üncü aya taşıdı. Ocak 2025'te 7 bin 305 olan Tesla satışları, geçen ay yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi. Markanın AB'nin toplam yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.
AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 8 bin 75'e geriledi. Söz konusu pazarda Tesla'nın toplam payı yüzde 1'den yüzde 0,8'e düştü.
Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firma ile aralarına mesafe koymasına neden olmuş ve satışlar hızla gerilemişti.