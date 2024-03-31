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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Avrupa kulüpleri İsmail Yüksek'in peşinde! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberi - Fenerbahçe Haberleri

        Avrupa kulüpleri İsmail Yüksek'in peşinde!

        Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, İngiliz, İtalyan ve Alman kulüplerini peşine taktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:18
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        Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına girmiş durumda...

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        İngiliz basınından Hitc'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsmail Yüksek'e ilgi var.

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        5 İNGİLİZ TAKIMI İSTİYOR

        Haberde, İsmail ile ilgilenen İngiliz takımlarının Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedilirken, İtalyan ve Alman kulüplerinin ismi verilmedi.

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        "EN AZ 25 MİLYON EURO"

        Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i 25 milyon Euro'nun altında satmasının beklenmediği belirtilerek, İsmail Yüksek'in eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in, "Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum" sözlerine yer verildi.

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        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 1 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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        Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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