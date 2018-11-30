Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 kalarak 1 puan alan sarı-lacivertlilere bu sonuç yeterli oldu.
Belçika'da Anderlecht'in Slovak rakibi Spartak Trnava'yla 0-0 berabere kalmasıyla Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 takım gruplardan çıkmayı garantiledi.
Fenerbahçe grubunu ikinci tamamladığı için grup birincileri ya da Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 4'te yer alacak takımlardan biriyle eşleşecek.
İşte Fenerbahçe'nin netleşen muhtemel rakipleri:
Bayer Leverkusen (Almanya)
Salzburg (Avusturya)
Zenit (Rusya)
Arsenal (İngiltere)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Chelsea (İngiltere)
CNN Türk'te yer alan habere göre gruptan çıkan ama Fenerbahçe'yle eşleşmeyecek diğer takımlar ise şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Aynı grupta yer aldığı için Fenerbahçe ile eşleşmeyecek.
Zürih (İsviçre)
Sporting Lizbon (Portekiz)
Lazio (İtalya)
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELECEK TAKIMLAR
Club Brugge (Belçika), Benfica (Portekiz) ve Valencia (İspanya) Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. bitirmeyi garantileyerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Diğer 5 takım da netleşince toplamda 8 takım gruplarında aldıkları puana göre sıralanacak ve ilk 4'te yer alan takımlar Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak.
B GRUBU
Celtic ya da RB Leipzig ikinci olarak gruptan çıkacak. (Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olmayacak)
C GRUBU
Slavia Prag, FC Copenhagen ve Bordeaux takımlarından biri ikinci olarak gruptan çıkacak. (Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olmayacak)
F GRUBU
Real Betis'in ardından Milan ya da Olympiakos'tan biri daha gruptan çıkacak. 1. ve 2. maçların ardından netleşecek.
G GRUBU
Gruptaki 4 takımın da şansı sürüyor: Villarreal, Rapid Wien, Rangers, Spartak Moskova
I GRUBU
Gruptaki 4 takımın da şansı sürüyor: Genk, Beşiktaş, Malmö, Sarpsborg. Beşiktaş gruptan lider çıksa da Fenerbahçe'nin rakibi olmayacak.
J GRUBU
İlk iki sıra için Krasnodar, Sevilla ve Standard Liege'in şansı sürüyor.
K GRUBU
İkincilik için Astana ve Rennes'in şansı sürüyor. (Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olmayacak)
L GRUBU
İkincilik için Bate Borisov, Vidi ve PAOK'un şansı sürüyor. (Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olmayacak)
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