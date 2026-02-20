Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde görevi bırakıyor mu? İddialara yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde Financial Times, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 31 Ekim 2027’de dolacak olan görev süresinden önce istifa etmeyi planladığını öne sürmüştü. Haberde Lagarde'ın gelecek yılki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görevinden erken ayrılmayı planladığı böylece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a halefini seçme konusunda söz hakkı tanıyacağı öne sürülmüştü.

İddialara yönelik Wall Street Journal'a konuşan Lagarde, sekiz yıllık görev süresini tamamlama niyetinde olduğunu vurguladı ve "Geçmişe dönüp baktığımda, çok şey başardığımızı, benim de çok şey başardığımı düşünüyorum. Bunu sağlamlaştırmamız ve gerçekten güvenilir olduğundan emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim hedefim, görev süremin sonuna yani 2027'ye kadar sürmesi" ifadelerini kullandı.

Lagarde gazeteye verdiği demeçte, misyonunu fiyat ve finansal istikrarın yanı sıra "euroyu korumak ve onun sağlam ve güçlü olmasını, Avrupa'nın geleceğine uygun olmasını sağlamak' olarak gördüğünü söyledi.