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Avrupa otomobil pazarı yüzde 74 büyüdü

Geçen yıl bu zamanlar pandemi etkisiyle durma noktasına gelen Avrupa otomobil pazarı, küresel düzeyde yaşanan çip krizine rağmen toparlanma sinyalleri veriyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, kıtadaki araç satışları Mayıs ayında yüzde 73.7 oranında artarak 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesine ulaştı

Avrupa otomobil pazarı yüzde 74 büyüdü
HABERTURK.COM

Avrupa'daki otomobil satışları 2021 Mayıs ayında yüzde 73.7 arttı ve toplam 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti. Kıtadaki otomobil satışları Ocak-Mayıs döneminde ise 31.1 artarak toplam 5 milyon 204 bin 398 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 Mayıs ayı sonunda Türkiye otomobil pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69.2 artış ve 247 bin 977 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına
göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 674,1 ile İngiltere, yüzde 240,1 ile
İrlanda ve yüzde 190,2 ile Portekiz oldu.

Avrupa'da geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı.

Kıtada Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Romanya ve yüzde 2,4 ile Hollanda’da görüldü. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar da sırasıyla yüzde 62,8 ile İtalya, yüzde 57,1 ile Yunanistan ve yüzde 50,1 ile Fransa oldu.

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