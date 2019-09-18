Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3.2 azaldı ve toplam 10 milyon 830 bin 899 adet seviyesine düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, söz konusu dönemde en fazla düşüş sırasıyla yüzde 39.4 ile İzlanda'da, yüzde 15.9 ile İsveç'te ve yüzde 12.8 ile Finlandiya’da görüldü.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 39.4, Romanya yüzde 13.7 ve Macaristan yüzde 10.1 oranlarıyla yer aldı.

TÜRKİYE 12'İNCİ SIRADA YER ALDI

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8.6 azaldı ve toplam 1 milyon 74 bin 169 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45.2 ile İzlanda, yüzde 30.8 ile İspanya ve yüzde 19 ile Portekiz’de görüldü.

2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Yunanistan yüzde 24.3, Macaristan yüzde 20.8 ve İsveç yüzde 19.5 oranlarıyla yer aldı.

ODD'den yapılan açıklamada, 2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye'nin, yüzde 43.94 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'inci olduğu bildirildi.