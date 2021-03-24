AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 Şubat ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi raporunu yayınladı. Buna göre AB, UK (Birleşik Krallık) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında yüzde 17, otomobil pazarı ise yüzde 20,3 daralırken hafif ticari araç pazarı yüzde 2,5 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı Şubat ayında 1 milyon 32 bin 427 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 243 bin 801 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı bu dönemde toplam 850 bin 170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 66 bin 172 adet olarak gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise 153 bin 195 adede ulaştı. 2020 Şubat ayında söz konusu pazarda 149 bin 519 adet satış gerçekleşmişti.

Avrupa otomotiv pazarı Ocak-Şubat döneminde yüzde 20,1, otomobil pazarı yüzde 23,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. Otomotiv pazarı 2 milyon 49 bin 322 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 2 milyon 565 bin 686 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı ise aynı dönemde toplam 1 milyon 693 bin 59 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 2 milyon 200 bin 957 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı da bu dönemde 298 bin 87 adede düştü. 2020 yılında ise 304 bin 68 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 38,2 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 34,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 51 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.