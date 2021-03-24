Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Avrupa otomotiv pazarı Şubat ayında yüzde 17 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında yıllık bazda yüzde 17, otomobil pazarı ise yüzde 20.3 daralırken hafif ticari araç pazarı yüzde 2.5 artış gösterdi. Türkiye, geçen yıla göre yüzde 38,2 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 34,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 51 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı

Avrupa otomotiv pazarı Şubat ayında yüzde 17 daraldı
AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 Şubat ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi raporunu yayınladı. Buna göre AB, UK (Birleşik Krallık) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Şubat ayında yüzde 17, otomobil pazarı ise yüzde 20,3 daralırken hafif ticari araç pazarı yüzde 2,5 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı Şubat ayında 1 milyon 32 bin 427 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 243 bin 801 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı bu dönemde toplam 850 bin 170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 66 bin 172 adet olarak gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise 153 bin 195 adede ulaştı. 2020 Şubat ayında söz konusu pazarda 149 bin 519 adet satış gerçekleşmişti.

Avrupa otomotiv pazarı Ocak-Şubat döneminde yüzde 20,1, otomobil pazarı yüzde 23,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. Otomotiv pazarı 2 milyon 49 bin 322 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 2 milyon 565 bin 686 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı ise aynı dönemde toplam 1 milyon 693 bin 59 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 2 milyon 200 bin 957 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı da bu dönemde 298 bin 87 adede düştü. 2020 yılında ise 304 bin 68 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 38,2 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 34,1 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 51 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trafikteki elektrikli veya hibrit otomobil sayısı bir yılda 2,5 katına çıktı
OTOMOBİLSayı yüzde 150 arttı! LPG'li araçları geçti
Toyota ve Isuzu hisse ortaklığına gitti
OTOMOBİLToyota ve Isuzu'dan hisse ortaklığı
Trafiğe çıkan araç sayısı Şubat'ta yüzde 43 arttı
OTOMOBİLTrafiğe çıkan araç sayısı Şubat'ta arttı
letgo ikinci el araba işine girdi
OTOMOBİLİkinci el otoyu 'online'a taşıdı
İspanya'da batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİLİspanyada batarya üretecek
Sakarya'da üretilen 10 araçtan 7'si ihraç edildi
OTOMOBİLÜretilen 10 araçtan 7'si ihraç edildi
Eşarj şarj istasyon sayısını 2021'de 500'e çıkaracak
OTOMOBİLEşarj 500 istasyonda elektrik verecek
Toyota'dan Avrupa'daki tesisinde üretime ara
OTOMOBİLÇip krizi bir fabrikayı daha vurdu
Audi 2020 finansal sonuçlarını açıkladı - haberler
OTOMOBİLAlman markanın rekorunda Türkiye etkisi
809 milyon liralık elektrikli araç sistemleri yatırımına devlet desteği
OTOMOBİL809 milyonluk yatırıma devlet desteği