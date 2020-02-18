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Avrupa'da otomobil satışları, küresel ekonomideki durgunluk, bazı ülkelerde yükselen vergiler ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının yarattığı belirsizliğin etkisiyle Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları Ocak'ta 1.135 milyon adete indi.

Almanya'da otomobil satışları yüzde 7.3 ve Fransa'da yüzde 13.4 ve İspanya'da ise yüzde 7.6 geriledi. İsveç'te bu yıl yürürlüğe giren otomobil vergisi artışı, Aralık ayında yüzde 109'luk bir sıçramadan sonra Ocak ayında satışları yüzde 18 düşürdü.

Volkswagen Grubu'nun satışları Ocak'ta yüzde 0.4 gerilerken, Renault'un ve PSA Group satışları sırasıyla yüzde 16.3 ve 12.9 düşüş kaydetti.

BMW, Ocak'ta yüzde 5.2 artış kaydederek, Avrupa satışlarında artış kaydeden az sayıdaki üretici arasında yer alırken, rakibi Daimler'in satışları yüzde 10.4 düştü.

Avrupa otomobil satışları gerilerken, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle satışların küresel ölçekte düşmesi bekleniyor.