Avrupa sinemasının en iyi bilimkurgu filmleri

ŞARKÜTERİ (1991)

(Delicatessen)



Yönetmenler Jean-Pierre Jeunet ve Marc Caro’nun Gilles Adrien ile birlikte yazdığı senaryo, bizi distopik bir geleceğe götürüyor. Film Clapet adlı kasabın sahip olduğu büyük bina ve onun içinde yaşayan kiracılardan oluşan sınırlı bir dünya sunuyor aslında. Ama orada gördüklerimizden durumun vahim olduğunu, teknoloji dahil her şeyin geriye gittiğini fark ediyoruz. Asıl önemlisi, insanların kıtlık ve yokluk döneminde yaşadığını, en büyük sorunun gıda bulmak olduğunu anlıyoruz. İşte böyle bir dönemde, işsiz kalmış sirk palyaçosu Louison (Dominique Pinon) gazetede okuduğu iş ilanına için binaya geliyor. Ama kısa sürede onu işe alan Clapet’nin başka niyetleri olduğunu keşfediyoruz. Ne kadar karanlık olursa olsun, umutsuzluğa düşmeyen, sevgiyi her şeyin üstüne koyan bir film. En çarpıcı ve etkili yanı ise Jeunet ve Caro’nun özenle kurduğu görsel atmosfer.