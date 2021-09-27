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Haberler Dünya SON DAKİKA: Avrupa tarihinde ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekili sayısı ilk kez erkekleri geçti
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Avrupa tarihinde ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekili sayısı ilk kez erkekleri geçti

İzlanda'da yapılan seçimlerde çoğunluğu kadınların kazanması sonucu Avrupa'da ilk kez bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmiş oldu.

SON DAKİKA: Avrupa tarihinde ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekili sayısı ilk kez erkekleri geçti
İzlanda'da kadın vekillerin sayısı ilk kez erkekleri geçti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İzlanda'daki seçimler sonucunda, meclise giren kadın milletvekillerinin sayısı ilk kez erkekleri geçti.

Oylama sonuçlarına göre, İzlanda Parlamentosu'na (Althingi) girmeyi başaran kadın vekillerin oranı yüzde 54'e çıktı.

Toplamda 63 milletvekilinin bulunduğu meclise 33 kadın vekil olarak girdi.

Böylece İzlanda ve Avrupa siyasi tarihinde ilk kez kadın vekiller, meclis çoğunluğunu sağlamış oldu. Parlamentolararası Birlik verilerine göre, kadın vekiller daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde yapılan seçimlerde yüzde 50 barajını aşamamıştı. Yüzde 50 kadın milletvekili oranına en çok yaklaşan ülke ise yüzde 47 ile İsveç olmuştu.

12 YIL BOYUNCA EN ÇOK CİNSİYET EŞİTLİĞİNE SAHİP ÜLKE SEÇİLDİ

İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu raporunda 12 yıl boyunca üst üste dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçildi. Aynı zamanda 1980'de dünyada ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçen ülke olmuştu.

Hem erkek hem de kadınlara eşit şekilde doğum izninin verildiği İzlanda, kadın ve erkeklere verilen ücretlerin eşit olmasına ilişkin ilk yasayı 1961’de kabul etmişti.

Öte yandan seçim öncesinde yapılan anketler, 10 partinin katıldığı genel seçimleri sol eğilimli partilerin kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

Ancak beklenenin aksine, merkez sağda bulunan Bağımsızlık Partisi oyların büyük bölümünü almayı başarırken, merkezdeki İlerici Parti de seçimde ciddi kazanımlar elde etti.

Seçim sonuçlarına göre, İzlanda’da koalisyon yönetiminin devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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