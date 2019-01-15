Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya ikinci gün maçlarıyla devam edildi.
Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ilk turda ABD'li Mitchell Kreuger ile karşılaştı. Toplam 2 saat 3 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.
Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile eşleşti. 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk tur mücadelesinde Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.
2015 Avustralya Açık'ta çeyrek final gören Nick Kyrgios ile 2016 Wimbledon'da finale kadar çıkan Milos Raonic'in eşleşmesinde ise gülen taraf Raonic oldu. Kanadalı tenisçi, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.
8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Hırvat Borna Coric, İsviçreli Stan Wawrinka ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.
HALEP SONRADAN AÇILDI
Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Estonyalı Kaia Kanepi karşısında ikinci tura çıkma mücadelesi verdi.
İlk seti 7-6 kaybeden Halep, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup etti. Halep, ikinci turda ABD'li Sofia Kenin ile eşleşti.
4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle turnuvada dışında bıraktı.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Alman Tatjana Maria'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.
Tek kadınlarda ABD'li Venus Williams ve Madison Keys ile İspanyol Garbine Muguruza da ikinci tur bileti alan raketler arasında yer aldı.
FEDERER VE NADAL KORTA ÇIKACAK
Turnuvanın üçüncü gününde yarın son iki yılın şampiyonu Roger Federer ile 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ikinci tur mücadelesi verecek.
İsviçreli Federer, Rod Laver Arena'da Büyük Britanyalı Daniel Evans, Nadal da Avustralyalı Matthew Ebden karşısında üçüncü tur bileti arayacak.
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in ikinci turdaki rakibi Brezilyalı Beatriz Haddad Maia olacak. 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Caroline Wozniacki ise İsveçli Johanna Larsson ile karşı karşıya gelecek.
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