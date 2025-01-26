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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Jannik Sinner üst üste ikinci kez şampiyon - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Jannik Sinner üst üste ikinci kez şampiyon

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Alexander Zverev'i 3-0 yenen Jannik Sinner, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:36
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        Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner!
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın son günündeki tek erkekler final maçında dünya 1 numarası Sinner ile 2 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Sinner, ilk sette 6-3 ile galip gelerek 1-0 öne geçti.

        Başa baş mücadeleye sahne olan ikinci seti "tie-break" sonucunda 7-6 kazanan İtalyan raket, durumu 2-0'a getirerek Zverev'in direncini kırmayı başardı.

        Üçüncü seti ise 6-3 ile hanesine yazdıran Sinner, rakibine servis kırma puanı göstermediği maçı, 2 saat 42 dakika sonunda 3-0 kazanarak (6-3, 7-6, 6-3) şampiyon oldu.

        Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci, kariyerinde 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferini elde etti.

        Şampiyonluğun bir adım uzağında kalan Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetti.

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