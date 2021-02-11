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Avustralya Açık'ta son şampiyon Sofia Kenin'den erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon ABD'li Sofia Kenin, ikinci turda elendi

Avustralya Açık'ta son şampiyon Sofia Kenin'den erken veda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Tek kadınlarda dünya 65'incisi Kaia Kanepi, günün sürprizine imza attı. Estonyalı tenisçi, son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, turnuvaya özel davetle (wild card) katılan vatandaşı Daria Gavrilova'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Altı numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, klasmanın 40. sırasındaki ABD'li Danielle Collins karşısında 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak üçüncü tur biletini aldı.

Kadınlarda 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ve 18 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens de yollarına devam etti.

RUBLEV VE BERRETTINI 3. TURDA

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, klasmanın 74 numarası Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Dokuz numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ise 6-3, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ettiği Çek Tomas Machac'ı turnuva dışına itti.

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