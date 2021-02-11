Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Tek kadınlarda dünya 65'incisi Kaia Kanepi, günün sürprizine imza attı. Estonyalı tenisçi, son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, turnuvaya özel davetle (wild card) katılan vatandaşı Daria Gavrilova'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Altı numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, klasmanın 40. sırasındaki ABD'li Danielle Collins karşısında 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak üçüncü tur biletini aldı.

Kadınlarda 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ve 18 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens de yollarına devam etti.

RUBLEV VE BERRETTINI 3. TURDA

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, klasmanın 74 numarası Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Dokuz numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ise 6-3, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ettiği Çek Tomas Machac'ı turnuva dışına itti.