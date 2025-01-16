Avustralya'da Sinner ve Paolini üçüncü tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası Jannik Sinner, 2 saat 46 dakika süren maçta Avustralyalı Tristan Schoolkate'i 4-6, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yendi.

Danimarkalı Holger Rune (13), İtalyan Matteo Berrettini karşısında 3-1 (7-6, 2-6, 6-3, 7-6) galip geldi.

Macar Fabian Marozsan ise ABD'li Frances Tiafoe'yu (17) 3-2 (6-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1) yenerek turnuvanın dışına itti.

PAOLINI ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda geçen yılın Wimbledon ve Fransa Açık finalisti Jamine Paolini (4), Meksikalı Renata Zarazua'yı 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.

Avustralya Açık'ta 2022 yılının finalisti ABD'li Danielle Collins (10), Avustralyalı Destanee Aiava'yı 7-6, 4-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura kaldı.

Kadınlarda ABD'li Madison Keys'in (19) Rumen Elena-Gabriela Ruse'yi 2-1 (7-6, 2-6, 7-5) ile geçtiği ikinci turda Rus Veronika Kudermetova ise seribaşı tenisçilerden Büyük Britanyalı Katie Boulter'ı (22) 2-1'lik (7-6, 2-6 ve 6-2) skorla eledi.