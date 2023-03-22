Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir benzin istasyonunda objektiflere yansıyan Ayça Ayşin Turan, Umut Evirgen ile ilgili sorulara "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bunları konuşmayalım" ifadelerini kullanmıştı.