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        Haberler Gündem İnanç Aydın bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet ile 10 Nisan 2024 Aydın bayram namazı saati vakti!

        Aydın bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 10 Nisan 2024 Aydın bayram namazı saati!

        Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda bayram namazını eda etmek için camiye gidecek olanlar, Aydın ilinde bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. İşte Diyanet ile 10 Nisan 2024 Aydın bayram namazı saati vakti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:24
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        Bir Ramazan'ın daha sonuna gelindi. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler Ramazan Bayramı'nı beklemeye başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Aydın ilinde ikamet edenler, bayram namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, "Aydın bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte Aydın bayram namazı saati saati...

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        AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Aydın bayram namazı saat 07.10'da kılınacak.

        AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

        Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

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        Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        1. Rekat

        Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        2. Rekat

        İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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