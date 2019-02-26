Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol

Ayew: Beşiktaş'a karşı karakter ve güç gösterdik

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, Beşiktaş'la 3-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldıkları maç için "Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-0'dan 3-3'e gelmek oldukça önemli. Bunun için çok fazla karakter ve güç göstermeniz gerekiyor. Biz de bunu gösterdik. Burada asıl önemli olan bizim bu maçı önümüzdeki maçlar için kullanmamız olacaktır" dedi. Tecrübeli futbolcu, takımdaki geleceği için ise mutlu olduğunu belirtip sezon sonunu işaret etti.

Giriş: 26 Şubat 2019 Salı, 15:07 | Güncelleme:
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3'ü bulan Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren isimlerden olan Andre Ayew açıklamalarda bulundu.
 
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-0'dan 3-3'e gelmelerinin çok önemli olduğunu belirten Ganalı futbolcu, "Bunun için çok fazla karakter ve güç göstermeniz gerekiyordu. Biz de bunu gösterdik. Burada asıl önemli olan bizim bu maçı önümüzdeki maçlar için kullanmamız olacaktır. Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda en az Beşiktaş'ın maça iyi başladığı kadar iyi başladık. Çok fazla karakter ve kararlılık gösterdik. Aynı bu ikinci yarıdaki gibi devam etmeliyiz. Kulüp için, taraftarlar için savaşmamız gerekiyor. Kendimiz için, gururumuz için savaşmamız gerekiyor. Bizim için gerçekten zor bir sezon. Herkes bunun farkında, biz farkındayız, taraftarlar farkında. Bu sezondan çok fazla şey öğreniyoruz. Bazı maçlar vardı kazanmamız gereken, son dakikalarda kalemizde golü gördüğümüz, galibiyeti kaçırdığımız maçlar oldu. Ama bu futbol. Bunların hepsini daha sonraki maçlarda iyi bir takım olmak için kullanmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 
"SEZON BİTSİN DÜŞÜNÜRÜZ"
 
Tecrübeli oyuncu, takımdaki geleceği için ise şöyle konuştu: "Burada kiralık bir oyuncuyum. Ama şu anda tek bir önemli şey var o da sezonu iyi bitirebilmek. Bunun ardından bazı şeyleri düşünebiliriz. Ama Fenerbahçe'de mutluyum. Gerçekten burada mutluyum. Taraftarlardan, kulüpteki insanlardan mutluyum. Bunu söyleyebilirim."
 
 
 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER