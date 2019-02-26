Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3'ü bulan Fenerbahçe 'de ikinci yarıda oyuna giren isimlerden olan Andre Ayew açıklamalarda bulundu.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-0'dan 3-3'e gelmelerinin çok önemli olduğunu belirten Ganalı futbolcu, "Bunun için çok fazla karakter ve güç göstermeniz gerekiyordu. Biz de bunu gösterdik. Burada asıl önemli olan bizim bu maçı önümüzdeki maçlar için kullanmamız olacaktır. Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda en az Beşiktaş'ın maça iyi başladığı kadar iyi başladık. Çok fazla karakter ve kararlılık gösterdik. Aynı bu ikinci yarıdaki gibi devam etmeliyiz. Kulüp için, taraftarlar için savaşmamız gerekiyor. Kendimiz için, gururumuz için savaşmamız gerekiyor. Bizim için gerçekten zor bir sezon. Herkes bunun farkında, biz farkındayız, taraftarlar farkında. Bu sezondan çok fazla şey öğreniyoruz. Bazı maçlar vardı kazanmamız gereken, son dakikalarda kalemizde golü gördüğümüz, galibiyeti kaçırdığımız maçlar oldu. Ama bu futbol. Bunların hepsini daha sonraki maçlarda iyi bir takım olmak için kullanmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTSİN DÜŞÜNÜRÜZ"

Tecrübeli oyuncu, takımdaki geleceği için ise şöyle konuştu: "Burada kiralık bir oyuncuyum. Ama şu anda tek bir önemli şey var o da sezonu iyi bitirebilmek. Bunun ardından bazı şeyleri düşünebiliriz. Ama Fenerbahçe'de mutluyum. Gerçekten burada mutluyum. Taraftarlardan, kulüpteki insanlardan mutluyum. Bunu söyleyebilirim."