Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili Adlı Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Rapora göre; Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.