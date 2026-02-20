Canlı
        Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan şüpheli Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:14
        Uyuşturucu testleri pozitif çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili Adlı Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Rapora göre; Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

        Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

        Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı

        Geçtiğimiz ay kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

