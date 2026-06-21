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        Haberler Spor Tenis Ayla Aksu ikinci oldu!

        Ayla Aksu ikinci oldu!

        Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Ayla Aksu ikinci oldu!

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova ile karşılaştı.

        Milli sporcu, Çek rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek ikinci oldu.

        Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ayla, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynama başarısı gösterdi.

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