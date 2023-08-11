İstanbul'da toplu taşımaya zam! Aylık öğrenci akbili ve tam abonman ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma zammı kapsamında geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Toplantının ardından yetkililer toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yapıldığını açıkladı. Toplu taşımaya gelen zam, "Aylık yeni öğrenci akbili ve tam abonman ne kadar, kaç TL oldu?" Soruları gündeme getirdi. Aylık tam abonman ve öğrenci akbil ücreti ile güncel marmaray, metrobüs, metro, tramvay, İETT ücretleri...
Aylık tam abonman ve öğrenci akbili ücretleri UKOME toplantısının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantıda toplu taşımaya yüzde 51.52 oranında zam yapıldığı yetkililerce açıklandı. Gelen zamlar sonrasında aylık tam abonman ve öğrenci akbilinin ne kadara yükseldiği merak konusu oldu. Peki, "Aylık yeni öğrenci akbili ve tam abonman ne kadar, kaç TL oldu?" İşte aylık öğrenci akbili ücreti...
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLDU?
Kabul edilen zam teklifi kapsamında,
Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.
İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
İETT Ücret Tarifeleri
Tam akbil 15 TL
Öğrenci akbil 7,32 TL
Öğretmen akbil 10,74 TL
Aylık tam akbil dolum 1177 TL
Aylık öğrenci akbil dolum 212 TL
İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi
Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;
Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL'ye yükseldi.
Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.
İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi
Marmaray en uzun mesafe ücreti 21.91 TL’den 33 TL'ye yükseldi.
Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;
Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 15 TL,
Tam parkur 33 TL.