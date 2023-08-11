AYLIK AKBİL ABONMAN ÜCRETİ | 2023 İstanbul'da İETT toplu taşımaya zam! Aylık güncel öğrenci akbili ve tam abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

AYLIK AKBİL ABONMAN ÜCRETİ | 2023 İstanbul'da İETT toplu taşımaya zam! Aylık güncel öğrenci akbili ve tam abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

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Aylık tam abonman ve öğrenci akbili ücretleri UKOME toplantısının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantıda toplu taşımaya yüzde 51.52 oranında zam yapıldığı yetkililerce açıklandı. Gelen zamlar sonrasında aylık tam abonman ve öğrenci akbilinin ne kadara yükseldiği merak konusu oldu. Peki, "Aylık yeni öğrenci akbili ve tam abonman ne kadar, kaç TL oldu?" İşte aylık öğrenci akbili ücreti...