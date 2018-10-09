Türk ayakkabı sektörü
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AYMOD Türk ayakkabı sektörüne can suyu oldu

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), aralarında Almanya, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu 80'den fazla ülkeden 20 bin 680 kişiyi ağırladı.

09.10.2018 - 12:51 | Güncelleme:  

AYMOD'dan yapılan açıklamaya göre, 60. AYMOD sona ererken fuar özellikle yabancı alıcı sayısında yüzde 32'lik artış yakaladı.

Yerli ve yabancı 400'ün üzerinde firmanın binden fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 İlkbahar/Yaz sezonu ayakkabı modelleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

AYMOD, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) ve KOSGEB desteği ile hayata geçirildi.

CNR Holding ve TASD, 2023 yılında 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörünün yerli ve yabancı ayakkabı alıcıları için yoğun bir mesai harcadı. Fuarı bu çalışmalar sonucunda başta Türkiye olmak üzere aralarında Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Lübnan, Fransa, Hırvatistan, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Pakistan, Çin, Romanya, Rusya, Ukrayna'nın da bulunduğu 80'in üzerinde ülkeden, 20 bin 680 ayakkabı alıcısı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, bu yıl, fuarın yabancı ayakkabı alıcısı rakamında yüzde 32'lik bir artış yakaladıklarını belirtti.

Bulut, AYMOD'un en önemli uluslararası ihtisas fuarlarından biri olduğunu belirtti.

Bulut, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, ülkemizde de hemen her sektörde hissedildi. Doğal olarak ayakkabı sektörümüzün birçok köklü firması bu krizden nasibini aldı. Bu anlamda AYMOD Ayakkabı Moda Fuarımızın, sektörün yaşadığı krizde can suyu olduğunu söyleyebilirim. Fuara 60 ülkeden bin 200 kişilik özel alım heyeti getirdik. Bu heyet, fuar katılımcıları ile çok verimli iş görüşmeleri ve anlaşmaları yaptı. Buna ilaveten fuarımızda bu yıl, özellikle yabancı alıcı rakamında görülen artış, fuar katılımcılarımızı oldukça memnun etti. Öyle ki, Nisan 2019'da düzenleyeceğimiz 61. AYMOD Fuar alanının yüzde 70'inin sözleşmelerini, daha fuar devam ederken yeniledik. Fuarın, ayakkabı sektörü için hedeflediğimiz iş bağlantılarını aşması sektörün geleceği için oldukça önemlidir."

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