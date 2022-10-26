25 Mart'ta imzayı atan Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyeri sadece 7 ay sürdü. Büyük umutlarla göreve gelen Fransız çalıştırıcı, her daim eleştiri oklarının hedefi oldu. Hazırlık maçında bile geleceği tartışılan Ismael döneminde Beşiktaş 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İşte Ismael'le ayrılığı getiren süreç...

3'LÜ SAVUNMA TARTIŞMALARI... HAZIRLIK MAÇI SIRAT KÖPRÜSÜ OLDU! Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında gelen Ismael, ilk maçı olan Trabzonspor deplasmanında 1-1'lik sonuca rağmen futboluyla umut vermişti. Sonrasında evinde Alanyaspor'u da 4-1 yenen Ismael, sonrasında ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile sezonu noktaladı. 3'lü savunmanın uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Ismael'in bu anlayışı en büyük tartışma konusu oldu. Yeni transferlere rağmen hazırlık maçlarındaki oyun, taraftarın tepkisini çekti. Öyle ki Vodafone Park'ta Sampdoria ile oynanan hazırlık maçı adeta sırat köprüsü haline geldi. 4'lü savunmaya dönen Ismael, 1-1 biten maçla tartışmaları biraz olsun dindirdi.

HÜCUMDA İYİ BAŞLADI SONRA TIKANDI Süper Lig'e ilk 5 maçta çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken rakip kalelere de 14 gol göndermişti. Siyah-beyazlılar buna karşılık 8 gol yemişti. Sonraki 6 maçta ise kritik fikstürle beraber Beşiktaş'ın hücumu tıkandı. Kartal 6 maçta sadece 1 kez kazanabilirken 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kartal 6 maçta 6 gol atarken kalesinde de 7 gol gördü. Ismael hücumda B planı olmadığı için eleştirildi. Hücumcuların performansı geriledi.

DEĞİŞİKLİKLERDE SINIFTA KALDI, TARAFTAR MÜDAHALE ETTİ Ismael'in oyuna hamleleri de eleştirilerin başında gelen bir konuydu. Sonradan oyuna giren isimlerden yok denecek kadar az katkı alan Ismael'in Cenk Tosun'a az süre vermesi de çok konuşuldu. Vodafone Park'ta "Ismael uyuma değişiklik yapsana" tezahüratı, 3 maçta yükseldi. Fenerbahçe maçında tezahüratlarla oyuna giren Ghezzal, hücuma etkinlik getirdi. Trabzonspor maçında taraftarın tezahüratı ile oyuna giren Cenk Tosun kısa süre sonra skoru eşitledi.

İKİNCİ YARILARDA DÜŞÜŞ Beşiktaş'ta Ismael'in eleştirildiği en önemli konuların başında ikinci yarı performansları geliyor. İlk yarıda etkili gözüken siyah-beyazlıların skoru almasının ardından ikinci devrede temposu azalıyor. Kazandığı maçların son anlarında stres yaşayan Kartal, attığı 20 golün 15'ini ilk yarılarda kaydederken sadece 5'ini ikinci yarılarda attı. Beşiktaş yediği 14 golün 10'unu ise ikinci devrede yedi.

İÇ SAHADA SINIFTA KALDI, DERBİ KAZANAMADI Beşiktaş'ta Valerien Ismael, iç saha karnesi ile sınıfta kaldı. 10 maçta 4 galibiyet alabilen Ismael, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 1.6 puan ortalaması tutturan Ismael, eski hocaların da oldukça gerisinde kaldı. Ismael ayrıca büyük maçlarda da beklentileri karşılayamadı. Fransız hoca, geçen sezondan bu yana iki Fenerbahçe ve iki Trabzonspor maçlarında 4 beraberlik alırken Başakşehir'e de evinde kaybetti. Ismael bu sezon direkt rakibi olacak takımlara hem de evinde 7 puan bıraktı.