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Düdük Alper Ulusoy’da

Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak. İzmir bölgesi hakemi Ulusoy, daha önce 6 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Ulusoy’un yönettiği 6 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez galip gelirken, 1’er kez de mağlubiyet ve berberlik yaşadı.