Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı heyecanı başladı. Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılacak. Peki Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? GS Alanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19. haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.
6. randevu
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Alper Ulusoy
Aslan zirve takibini sürdürmek istiyor
Ligin ikinci yarısında MKE Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray, bu seriyi Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve takibinden kopmak istemiyor.
Düdük Alper Ulusoy’da
Alanyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak. İzmir bölgesi hakemi Ulusoy, daha önce 6 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Ulusoy’un yönettiği 6 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez galip gelirken, 1’er kez de mağlubiyet ve berberlik yaşadı.
Yeni transfer Mbaye Diagne cezalı
Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, ilk maçında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa’da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezalısı olan Diagne, cezasını sarı-kırmızılıların Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada bitirecek. Golcü futbolcu, bir daha ki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görev alabilecek.
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