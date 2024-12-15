Aziz Yıldırım'dan birliktelik mesajı!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının aldığı sonuçlarla ilgili camiaya birliktelik mesajı vererek, "Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası’nı yaşadık. Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının aldığı sonuçlar ve camiada yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Futbol takımının şu sıralar sergilemiş olduğu performansın her taraftar gibi kendisini mutsuz ettiğini ifade eden Yıldırım, "Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık. Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası’nı yaşadık. Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez. Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür" ifadelerini kullandı.