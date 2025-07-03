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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: İnancını yitirmeyen tüm taraftarlarımıza minnettarım - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: İnancını yitirmeyen tüm taraftarlarımıza minnettarım

        Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin 14'üncü yıldönümünde bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:31
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        Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz mesajı!
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        Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin 14'üncü yıldönümünde bir açıklama yaptı.

        Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada; "3 Temmuz 2011’de, şahsım ve yönetici arkadaşlarım nezdinde, tüm camiamızı hedef alan o hain kumpas üzerinden tam 14 yıl geçti. Camiamıza yönelik bu menfur saldırı, aslında daha büyük bir hainliğe giden bütünün bir parçasıydı. Ancak sarı-lacivert duvar buna müsaade etmedi. 3 Temmuz, Fenerbahçelilerin şerefli direniş günüdür. Asla diz çökmedik, adalet yerine bulana dek başımız dimdik yürüdük. Bu uğurda bizimle birlikte dimdik duran, inancını yitirmeyen tüm taraftarlarımıza minnettarım." sözlerini paylaştı.

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