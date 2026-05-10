Aziz Yıldırım şampiyon boksörlerle buluştu
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şampiyon boksörlerle bir araya gelerek destek istedi.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 16:18
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldırım, bugün öğle saatlerinde kahvaltıda Fenerbahçe Boksörler Lokali'nde şampiyon boksörler ile bir araya geldi. Aziz Yıldırım, bu süreçte boksörlerin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
