B12 düşüklüğü belirtileri 0:00 / 0:00

B12 vitamini, et, süt, balık ve süt ürünleri olan hayvansal gıdaların doğal içeriğinde yer alan, bunun yanı sıra ilaç ve takviye gıdalarda da kullanılan bir vitamin türüdür. Başta sinir sistemi olmak üzere kemik sağlığına kadar pek çok alanda faydası bulunan B12 vitaminin düşüklüğü ise istenmeyen sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktadır. B12 vitamini düşüklüğüne sebep olan durumlar kadar B12 vitaminin düşüklüğünün tedavisi de kişiler için araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Peki B12 çok düşükse ne olur, belirtileri nelerdir? Cevapları sizler için hazırladığımız yazımızda.

B12 Düşüklüğü Belirtileri

B12 vitamini düşüklüğünün farklı belirtileri bulunmaktadır. Özellikle vejetaryen ya da vegan beslenen kişiler bu belirtileri iyi takip etmeli ve doktora başvurmalıdır. B12 vitamini sadece hayvansal gıdaların içerisinde yer aldığı için bitkisel beslenmeyi tercih eden bireylerde daha sık görülmektedir. İşte B12 düşüklüğü belirtileri:

Hızlı kilo vermeye bağlı olarak zayıflama

Güç kaybı ile birlikte baş dönmesi

Uzun süreli yorgunluk hissi

Hızlı kalp çarpıntısı

Nefes almada zorluk yaşama

Ten renginde solma ve hasta görünümün meydana gelmesi.

Dilde iltihaplanma ve şişme meydana gelmesi.

Mide kaynaklı problemler. Hazımsızlık, kabızlık, gaz sancısı ve iştahsızlık.

Bacaklarda ve ellerde uyuşma

Kaslarda güçsüzlüğün meydana gelmesi.

Psikolojik olarak zorlanma, sinir ve stres meydana gelebilir.

Görme yetisinde sorunlar meydana gelebilir.

Unutkanlık problemi yaşanabilir.

B12 Düşüklüğü Neden Olur?

B12 düşüklüğü beslenmeye bağlı gerçeleşmektedir. Özellikle hayvasal gıda tüketiminden uzak duran kişilerde B12 düşüklüğü yoğun olarak görülür. Bunun yanı sıra B12 vitaminin depolanmasında ve emiliminde sorunlar olabilir. B12 vitamini düşüklüğüne sebep olan durumlardan bazıları da metmorfin, glifor ve omeprazol ilaçlarının alınmasıdır.

B12 Düşüklüğü Nasıl Anlaşılır?

B12 vitamini düşüklüğü kolaylıkla anlaşılabilabilir. Çünkü pek çok belirtisi bulunmaktadır. Öncelikle kaslarda güçsüzlük, uyuşma ve halsizlik B12 düşüklüğünün en belirgin nedenleri arasında yer alır. Bunun yanı sıra mide problemler nefes almada güçsüzlük ve unutkanlık gibi sorunlar da yaşıyorsanız B12 vitamini düşüklüğü olmasından şüphe ederek doktorunuza başvurabilirsiniz. Bu belirtilerin dışında vegan ya da vejeteryan bir beslenme düzeni içerisindeyseniz belirli periyotlar ile doktor kontrolüne girmeyi ihmal etmemelisiniz.

B12 Düşüklüğü Uyku Yapar Mı?

B12 vitamini insan sağlığı için çok önemli bir vitamindir ve eksikliği kişi üzerinde birden çok olumsuz durumu meydana getirir. B12 vitamini enerji ve güç veren bir vitamin olduğu için değerlerin düşük olduğu durumlarda kişilerde halsizlik ve isteksizlik meydana gelir. B12 vitamini düşüklüğü aynı zamanda uykusuzluk problemlerini yaşanmasına da sebebiyet verebilir. Stres, panik atak ve hızlı kalp çarpıntısı gibi etkilere yol açan B12 vitamini düşüklüğü kişinin uyku düzenini bozar.

B12 Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar Mı?

B12 vitamini zihinsel fonksiyonların sağlıklı çalışması için de çok önemlidir. B12 vitamini düşük olan kişilerde unutkanlık, konsantrasyon ve yorgunluk yoğun olarak görülür. Bu belirtiler ve etkiler kişilerde baş ağrısının meydana gelmesinde de rol oynamaktadır. Bu yüzden kişiler baş ağrısı ve unutkanlık gibi sorunları yoğun olarak yaşamaya başladığında B12 vitamini düşüklüğünden şüphelenerek doktora başvurabilir. Aksi halde zihinsel fonksiyonların çalışmasında daha büyük sorunlar meydana gelebilir.