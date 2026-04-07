        Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

        Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

        Yapılan bir bilimsel araştırmada, Karayipler ülkesi Bahamalar'da üç tür köpek balığında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen kirleticileri tespit edildi

        Giriş: 07.04.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Bahamalar'da üç tür köpek balığında saptandı

        Environmental Pollution dergisinde yayımlanan araştırmada, Bahamalar'da yaşayan Karayip resif, Atlantik hemşire ve limon köpek balığı türlerinin analiz edildiği bildirildi.

        Araştırmada, ülkenin özellikle turistik kesimlerinde yaşayan bu üç türden toplam 85 köpek balığında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen dahil "yeni ortaya çıkan kirleticilerin" (CEC) saptandığı aktarıldı.

        Turizm sektörünün doğal ekosistem üzerinde etkilerinin vurgulandığı araştırmada, tatil evleri ve kiralık mülk sayısındaki artışın "yerel atık suyun hacmini ve kimyasal karmaşıklığını önemli ölçüde artırdığı" belirtildi.

        Araştırmada, söz konusu bulguların "Bahamalar'da görünürde bozulmamış kabul edilen ekosistemlerde ortaya çıkan kirlilik risklerini" vurguladığı aktarıldı.

        Dergide "Cennette uyuşturucu: Bahamalar'daki köpek balıklarında kafein, kokain saptandı" başlıklı araştırma, derginin çevrim içi paylaşılan Mayıs 2026 baskısında yayımlandı.

        CEC (contaminants of emerging concern) terimi, çevresel gözlemlerde saptanan, ekolojik veya insan sağlığı üzerinde etkilere neden olabilecek ve çevre yasalarınca düzenlenmeyen kirleticileri tanımlamak için kullanılıyor.

